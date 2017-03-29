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Автор:
Виктория Малая

Детская молочная кухня готовится к выпуску новой продукции

Опубликовано: 28.03.2017 17:12

Изображение Разнообразят меню для маленьких иркутян. Детская молочная кухня готовится к выпуску новой продукции. Йогурты с необычными добавками скоро запустят в производство. Для того чтобы увеличить линейку, цех модернизировали.

В огромные цистерны каждый день поступает до четырех тонн молока. Его привозят сразу после утренней дойки из Эхирит-Булагатского района только от краснопестрых видов коров. В прошлом году здесь появились новые весы, которые позволяют завешивать сырье прямо в бочках. Раньше для того, чтобы понять, сколько молока поступило, использовали специальную сложную формулу расчета. Каждую партию сырья обязательно тестируют в лаборатории. "Проверяется на органолептику: вкус, запах, цвет молока. Далее молоко проверяется на кислотность. После проверяется белок, жир", - рассказывает Дарья Кисилева, лаборант.

Оборудование для хранения продукции тоже модернизировали. Появилась новая ванна для творога, она вмещает в себя полторы тонны продукта. Прежняя была вдвое меньше. Новую емкость задействуют и для кисломолочной продукции. По меркам производства она не слишком большая, рассчитана на 350 литров. Зато позволяет небольшими партиями выпускать разные вкусы йогурта каждый день. Наполнителей для кисломолочной продукции сейчас семь. Все они натуральные: черника, земляника, лесные ягоды. В скором времени вкусов станет еще больше. "Мы сейчас хотим заявиться с новой продукцией. Это биойогурт будет со злаками. Я думаю, что нашим жителям он должен понравиться. Из многих вкусов выбрали именно этот. Потом хотели добавить биойогурт с вишней. Ну и все-таки я склоняюсь к экзотическому вкусу - какой-нибудь маракуйи. Дети у нас все-таки к этому привыкли, и надо от традиционных вкусов отходить", - сказал Виктор Беляев, директор МУП "Детская молочная кухня".

Объем производства в день колоссальный. 500 килограммов творога, до полутора тонн молока, а также 8 тысяч стаканчиков кисломолочки. И в скором времени эти цифры должны возрасти. Кроме того, в ближайшие три месяца планируют открыть новые пункты раздачи. Сейчас их в городе 17.

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