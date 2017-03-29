Автор: Клим Куликов

Иркутяне усердствуют с тонировкой

Опубликовано: 28.03.2017 17:04

В городе сотрудники ГИБДД ежедневно проверяют прозрачность стекол автомобилей. Несмотря на то, что закон вступил в силу еще в 2012 году, нарушителей правил тонировки на улицах города много. Так буквально за один час полицейские оформили около 8 протоколов.

"Тонировка может стать одним из сопутствующих нарушений при ДТП. Светопропускаемость стекол и, соответственно, обзор водителя ухудшаются", - отмечает Иван Добровольский, старший инспектор отделения пропаганды ОГИБДД МУ МВД "Иркутское".

Согласно техническому регламенту светопропускная способность лобового стекла должна быть не менее 75%. Штраф за слишком сильное затемнение 500 рублей. Если водитель в течение 10 дней не устранил нарушение, то госномера аннулируют.

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