виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

0
Ср
день
+8/+10
Ср
вечер
+2/+4
Чт
ночь
0/+2

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  56.9364
Евро/Рубль:
  61.8102

По данным ЦБР (2017.03.29)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Март >
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 28.03.2017 (58.49)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Клим Куликов

Иркутяне усердствуют с тонировкой

Опубликовано: 28.03.2017 17:04

Изображение В городе сотрудники ГИБДД ежедневно проверяют прозрачность стекол автомобилей. Несмотря на то, что закон вступил в силу еще в 2012 году, нарушителей правил тонировки на улицах города много. Так буквально за один час полицейские оформили около 8 протоколов.

"Тонировка может стать одним из сопутствующих нарушений при ДТП. Светопропускаемость стекол и, соответственно, обзор водителя ухудшаются", - отмечает Иван Добровольский, старший инспектор отделения пропаганды ОГИБДД МУ МВД "Иркутское".

Согласно техническому регламенту светопропускная способность лобового стекла должна быть не менее 75%. Штраф за слишком сильное затемнение 500 рублей. Если водитель в течение 10 дней не устранил нарушение, то госномера аннулируют.

Изображения новости
Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 2.4306390285492 Sec.