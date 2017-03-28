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Автор:
Алексей Келэвро

День войск национальной гвардии отмечают сегодня в России

Опубликовано: 27.03.2017 17:58

Изображение Сотрудники сразу нескольких ведомств отметили единый праздник. День войск национальной гвардии назначен президентом страны на 27 марта. Сегодня прошло награждение за отличную службу. Работу старшины полиции Виктора Халапханова отметили особо. Он спас жизнь пенсионерки. Женщина повисла на окне третьего этажа. Сотрудники полиции экстренно поднялись к ней и спасли.

Виктор Халапханов, сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии г.Иркутска: Приятно, что благодарят. Принял правильное решение, мы спасли жизнь человеку. Для меня это тоже большой плюс.

Александр Кошкин, начальник управления Росгвардии по Иркутской области: Всех своих коллег хочу поздравить с праздником, пожелать семейного благополучия, крепкого здоровья и мирного неба над головой.

Также отметили работу ветеранов. Они, несмотря на то, что давно отправились на заслуженный отдых, все еще помогают, готовят и обучают новых сотрудников и военнослужащих войск национальной гвардии России.

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