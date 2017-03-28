виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

-3
Вт
день
+7/+9
Вт
вечер
+1/+3
Ср
ночь
-1/+1

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  57.0233
Евро/Рубль:
  61.9615

По данным ЦБР (2017.03.28)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Март >
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 27.03.2017 (71.45)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Виктория Малая

Асфальтобетонный завод Иркутска готов к строительному сезону

Опубликовано: 27.03.2017 17:44

Изображение На улице плюсовые температуры, а значит, сезон ремонта дорог уже начался. В боевой готовности сейчас сотрудники асфальтобетонного завода Иркутска. Именно оттуда сырье будут вывозить на городские улицы. А в этом году его нужно немало: порядка 200 тысяч тонн асфальта и около 10 тонн битума. В преддверии горячего сезона предприятие значительно обновили.

Это место больше похоже на заводскую кухню. Здесь, в лаборатории, контролируют качество производства асфальтобетонной смеси. К строительному сезону приобрели новый пресс, сушильный шкаф, специальный прибор для измерения температуры асфальта. Из-за новых требований ГОСТа пришлось сменить даже сито. Раньше оно было круглое, теперь квадратное. Угловатый щебень лучше влияет на сцепление асфальтобетонной смеси.

Завод полностью готов к строительному сезону. Завезено около 4 тонн инертных материалов, битумохранилище разогрето до 145 градусов, уже производится эмульсия для ямочного ремонта. Кроме того, в этом году здесь появится битумоплавильная установка, а также мельничный комплекс. "Из гравия, из мраморной крошки будем изготавливать минеральный порошок. Плюсы мы уходим от поставщиков, нам раньше поставляли поставщики, а сейчас у нас увеличится рентабельность и независимость. Поставщики, бывало, нас подводили, а так она будет здесь стоять, и мы будем подвозить туда сырье", - говорит Михаил Чайковский, директор МУП "Иркутскавтодор".

Сейчас на улицах Иркутска еще идет ямочный ремонт. В апреле на дороги выйдут бицемы - машины, которые работают при плюсовых температурах. Производительность работ значительно возрастет. Ну а уже летом в городе планируют привести в порядок 800 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 2.4006600379944 Sec.