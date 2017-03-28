Автор: Виктория Малая

Асфальтобетонный завод Иркутска готов к строительному сезону

Опубликовано: 27.03.2017 17:44

На улице плюсовые температуры, а значит, сезон ремонта дорог уже начался. В боевой готовности сейчас сотрудники асфальтобетонного завода Иркутска. Именно оттуда сырье будут вывозить на городские улицы. А в этом году его нужно немало: порядка 200 тысяч тонн асфальта и около 10 тонн битума. В преддверии горячего сезона предприятие значительно обновили.

Это место больше похоже на заводскую кухню. Здесь, в лаборатории, контролируют качество производства асфальтобетонной смеси. К строительному сезону приобрели новый пресс, сушильный шкаф, специальный прибор для измерения температуры асфальта. Из-за новых требований ГОСТа пришлось сменить даже сито. Раньше оно было круглое, теперь квадратное. Угловатый щебень лучше влияет на сцепление асфальтобетонной смеси.

Завод полностью готов к строительному сезону. Завезено около 4 тонн инертных материалов, битумохранилище разогрето до 145 градусов, уже производится эмульсия для ямочного ремонта. Кроме того, в этом году здесь появится битумоплавильная установка, а также мельничный комплекс. "Из гравия, из мраморной крошки будем изготавливать минеральный порошок. Плюсы мы уходим от поставщиков, нам раньше поставляли поставщики, а сейчас у нас увеличится рентабельность и независимость. Поставщики, бывало, нас подводили, а так она будет здесь стоять, и мы будем подвозить туда сырье", - говорит Михаил Чайковский, директор МУП "Иркутскавтодор".

Сейчас на улицах Иркутска еще идет ямочный ремонт. В апреле на дороги выйдут бицемы - машины, которые работают при плюсовых температурах. Производительность работ значительно возрастет. Ну а уже летом в городе планируют привести в порядок 800 тысяч квадратных метров дорожного полотна.