Автор: Яна Романова

Ассоциация общественных объединений многодетных семей "Берегиня" отмечает 20-летие

Опубликовано: 27.03.2017 17:39

В закон "О бесплатном предоставлении земельных участков льготникам и многодетным семьям" могут внести изменения. В ближайшее время специалисты оценят его эффективность и, если потребуется, скорректируют. Об этом сегодня рассказал спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка. Он поздравил с 20-летним юбилеем ассоциацию общественных объединений многодетных семей "Берегиня".

В зале - награжденные знаком "Материнская Слава", орденом "Родительская Слава", обладатели звания "Почетная семья Приангарья". Это родители, которые воспитывают по 6 и даже 11 детей. Всех в разных районах области объединяет "Берегиня". Проводят акции, конкурсы, спортивно-патриотические старты. "На самом деле вы ведете неоценимо важную социальную работу, помимо того, что вы воспитываете в своих многодетных семьях собственных детей, еще вы занимаетесь общественной работой", - сказал Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Спикер Сергей Брилка вручил руководителю организации "Берегиня" благодарность за активную гражданскую позицию и личный вклад в защиту интересов многодетных семей.

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