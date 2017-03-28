Автор: Алексей Келэвро

Михаилу Попкову предъявили обвинения еще по 60 эпизодам

Опубликовано: 27.03.2017 17:36

Самому кровавому в истории страны убийце Михаилу Попкову предъявили официальные обвинения еще по 60 эпизодам. Ранее, в январе 2015 года, ангарский экс-милиционер был приговорен к пожизненному сроку за совершение 22 убийств и 2 покушений. Позже Попков признался еще в 60 случаях, когда подкарауливал и убивал женщин.

Он указал места захоронения тел и рассказал точные подробности совершенных преступлений. Около 20 лет маньяк заманивал в свой автомобиль девушек от 16 до 40 лет и жестоко расправлялся с ними. От его рук пострадали 84 человека. И только двое из этого списка остались живы. Эксперты установили: Попков никогда не страдал расстройствами психики. "Он признан вменяемым. Ранее поставленный ему диагноз "гомицидомания" остался также в силе. Объем уголовного дела в настоящий момент составляет более 300 томов. Процесс ознакомления может занять длительное время. Думаю, что к декабрю дело будет направлено в суд", - сообщил Евгений Карчевский, следователь по особо важным делам первого отдела СУ СКР по Иркутской области.

Рассматривать уголовное дело будут в Иркутском областном суде. Сейчас Михаил Попков находится в СИЗО Ангарска.

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