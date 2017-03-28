виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+

Погода в Иркутске

-3
Вт
день
+7/+9
Вт
вечер
+1/+3
Ср
ночь
-1/+1

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  57.0233
Евро/Рубль:
  61.9615

По данным ЦБР (2017.03.28)

тЕЛМБНБ
logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Март >
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 27.03.2017 (71.45)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Алексей Келэвро

Михаилу Попкову предъявили обвинения еще по 60 эпизодам

Опубликовано: 27.03.2017 17:36

Изображение Самому кровавому в истории страны убийце Михаилу Попкову предъявили официальные обвинения еще по 60 эпизодам. Ранее, в январе 2015 года, ангарский экс-милиционер был приговорен к пожизненному сроку за совершение 22 убийств и 2 покушений. Позже Попков признался еще в 60 случаях, когда подкарауливал и убивал женщин.

Он указал места захоронения тел и рассказал точные подробности совершенных преступлений. Около 20 лет маньяк заманивал в свой автомобиль девушек от 16 до 40 лет и жестоко расправлялся с ними. От его рук пострадали 84 человека. И только двое из этого списка остались живы. Эксперты установили: Попков никогда не страдал расстройствами психики. "Он признан вменяемым. Ранее поставленный ему диагноз "гомицидомания" остался также в силе. Объем уголовного дела в настоящий момент составляет более 300 томов. Процесс ознакомления может занять длительное время. Думаю, что к декабрю дело будет направлено в суд", - сообщил Евгений Карчевский, следователь по особо важным делам первого отдела СУ СКР по Иркутской области.

Рассматривать уголовное дело будут в Иркутском областном суде. Сейчас Михаил Попков находится в СИЗО Ангарска.

Изображения новости
Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 2.3868420124054 Sec.