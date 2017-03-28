Автор: Анастасия Байдракова

В Куде срочно отловили беспризорных собак

Опубликовано: 27.03.2017 17:32

Передается африканская чума свиней через предметы ухода, ее можно принести на одежде, источником заразы также могут стать бродячие собаки. Поэтому в Куде срочно отловили беспризорных животных. Сейчас около 35 собак находятся в карантине.

"С администрацией Иркутского района есть договоренность, что этих животных усыплять никто не будет, но и выпускать в прежнюю среду обитания мы тоже их не будем. То есть они будут содержаться. А после снятия карантина будем раздавать людям, кому нужны эти животные. Пока, до снятия карантина, они будут находиться у нас", - сказал Вячеслав Славин, директор питомника "К-9".

Всех собак за раз выловить не удалось, кинологи продолжат работу в ближайшие дни.

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