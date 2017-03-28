Автор: Николай Бессонов

Африканская чума: в населенных пунктах действует карантин

Опубликовано: 27.03.2017 17:16

Карантин в Хомутово и прилегающих поселках будет действовать еще как минимум несколько дней. Сейчас там постоянно работают 4 бригады ветслужбы. Помимо этого, сотрудники администрации совместно с полицией делают подворовые обходы и фактически ведут перепись. Всех животных в зоне поражения придется уничтожить.

В последние два дня в ветеринарной аптеке поселка Хомутово настоящий аншлаг. Люди идут за лекарством для свиней, надеясь уберечь свое хозяйство.

Семья Тропиных живет буквально в ста метрах от очага инфекции. Держат двух свиней, которых купили три месяца назад. Раньше о такой инфекции даже не слышали. Они боятся, что вирус разнесут грызуны.

Анна Тропина, житель п.Куда: Крыс полно. А они ведь разнесут. Сейчас навоз этот сжечь надо. Все говорят, а никто не жжет.

Владимир Морозов, главный государственный ветеринарный инспектор по г.Иркутску и Иркутскому району: На данный момент ветеринарные врачи осуществляют процесс эвтаназии. Животное умерщвляется бескровным методом. Осуществляется взвешивание, составляются документы об отчуждении животных, все документы передаются владельцу, а животные грузятся и увозятся на сжигание.

Подворье после этого обрабатывают дезраствором. Параллельно с ветеринарами в поселке работают следователи. Им важно узнать, кто и как завез чуму в поселок. По одной из версий, вирус попал в корм. "В рамках данного уголовного дела следователями проводятся обысковые мероприятия, допрашиваются лица из числа местных жителей в качестве свидетелей. Также будут проводиться экспертные исследования изъятых образцов мясной продукции. Самое главное - будет устанавливаться источник заражения", - сообщил Максим Максимов, руководитель следственного отдела по Иркутскому району СУ СК РФ.

Жители Куды и Хомутово поначалу были сильно напуганы. Но теперь относятся ко всему с пониманием. Их оповестили, что иначе инфекцию не остановить. Тем более уже через полмесяца люди получат полагающуюся компенсацию. "Я сама ветврач, я сама понимаю, что это такое. Ничего не сделаешь, убирать надо. Потому что если сейчас мы не уберет, кто-то спрячет, пойдет инфекция, мы дальше другие села заразим", - говорит Екатерина Черных, житель п.Куда.

По оценкам властей, под уничтожение попадают около тысячи свиней. Счет компенсации идет уже на миллионы рублей. Все деньги выделят из резервного фонда Иркутской области. "Мы должны закончить полностью все работы, понять весь объем. Примерно неделю на прохождение документов, потому что там необходимо подать распоряжение о выделении средств из резервного фонда. Деньги нужно перечислить в ветеринарную службу, и они будут заниматься перечислением", - сообщил Виктор Кондрашов. заместитель председателя правительства Иркутской области.

Иркутская область стала 20-м регионом страны, где отмечена вспышка африканской чумы.