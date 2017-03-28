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Автор:
Клим Куликов

"Байкал-Энергия" уступила в финале "СКА-Нефтянику"

Опубликовано: 27.03.2017 14:54

Изображение Иркутская "Байкал-Энергия" вновь не смогла стать чемпионом российской суперлиги по хоккею с мячом. Начало финального матча иркутяне провели очень уверенно и даже забили чистый гол, который предсказуемо отменил Григорий Минаев.

Но после "СКА-Нефтяник" вернулся в привычный вид. Артем Бондаренко, Павел Рязанцев и Максим Ишкельдин повели хабаровчан к золоту. После перерыва те же игроки довели счет до 6:0. Все, на что сподобились иркутяне, так это два мяча. Илья Грачев и Иван Нечаев подсластили поражение. "По игре много не скажешь, это финал. Тут очень трудно сказать, как все может повернуться. Но, как говорят классики нашего хоккея, будем делать нарезку. Но мы будем делать рыбную. Потому что рыбы очень много мы везем", - сказал Владимир Янко и.о. главного тренера ХК "Байкал-Энергия".

6:2 - "Байкал-Энергия" второй раз подряд бита в финале. Напомним, в прошлом году иркутяне на своем поле уступили красноярскому "Енисею".

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