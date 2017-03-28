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Автор:
Клим Куликов

Баскетболисты "Иркута" одержали победу над "Сахалином"

Опубликовано: 27.03.2017 14:26

Изображение Стартовали с победы. Баскетболисты "Иркута" начали первый розыгрыш плей-офф. Как минимум на ближайшие три матча соперником "оранжево-черных" будет "Сахалин".

Первая встреча серии прошла минувшим вечером. На протяжении всего игрового времени была очень упорная борьба. Стоит добавить, что дальневосточники - действующие чемпионы. Равновесие цифр на табло было зафиксировано четырежды. А третий отрезок иркутяне проиграли - 8:21. Но тренерский штаб внес коррективы, и сначала "Иркут" догнал соперника, а после обогнал. А в концовке хозяева показали собранность и довели матч до победы - 71:67. Сегодня в 19.00 состоится второй матч серии.

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