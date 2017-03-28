Автор: Внеш. корр.

Завершилось юношеское первенство Сибири по кудо

Опубликовано: 27.03.2017 14:24

Лучшие в Сибири. Иркутские спортсмены вновь стали победителями юношеского первенства по кудо. 15 апреля они представят наш регион на российских соревнованиях. О том, как проходил турнир на стадионе "Труд", расскажем в следующем материале.

Крики болельщиков, свистки судей и ожесточенная борьба спортсменов. Стадион "Труд" вновь принимает в своих стенах первенство Сибири по кудо. Юноши и девушки от 12 до 17 лет сражаются за право представлять свой регион на российских соревнованиях.

Иркутяне Ян Казанцев и Сергей Кучергин уже бывали на турнире в Москве и не понаслышке знают, что цена победы высока. Порой в финальной схватке соперником может оказаться твой друг.

Ян Казанцев, спортсмен, кандидат в мастера спорта по кудо: Бои были напряженные, все соперники были достаточно сильные. Получилось, что мы в финале оказались.

Сергей Кучергин, спортсмен: В финале бились не очень сильно. Ну, свои, чтобы не травмировать. Получилось так, что мой друг Ян Казанцев, мы учимся в одном классе, сделал мне болевой, ну и выиграл.

В юношеском турнире правила такие же, как у взрослых. Поблажек нет даже у девочек. Всего за две минуты нужно по максимуму продемонстрировать свою боевую технику. "И, соответственно, у нас очень высокая динамика, очень большое количество ударов, бросков, партеров. Отличие от взрослых правил: детям оставили обозначение добивания в партере. То есть если бы было все в реалити, то спортсмену, лежащему на татами, нанесен был бы ущерб", - говорит Андрей Болдырев, главный судья, руководитель федерации кудо Иркутской области.

Победителями в борьбе за первое место стала команда Иркутской области. 15 апреля наши спортсмены выступят на первенстве России в Москве.