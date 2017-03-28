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Автор:
Екатерина Лыкова

Выставка кактусов открылась в Ботаническом саду

Опубликовано: 27.03.2017 14:19

Изображение Колючие обитатели пустынь. Выставка кактусов и суккулентов открылась в Ботаническом саду биолого-почвенного факультета госуниверситета. Коллекцию впервые достали из фондов оранжереи, это около 700 разнообразных экземпляров.

Один из кактусов вывели в Ботаническом саду, другой - часть растения, которому более 500 лет. Многие виды внесены в международную Красную книгу. Коллекцию разделили по континентам. Пустыни Африки, Мадагаскара и Южной Америки пестрят разнообразием растений. Кактусы и суккуленты не только самые большие запасники воды. Из растений делают напитки, еду, сладости и лекарства. "Из кактусов не только делают лекарства, из них строят даже оконные и дверные проемы. Есть такой замечательный инструмент – маракасы. Это тоже делается из цереуса для того, чтобы сосед к соседу не заходил в гости. Цереус высаживают очень плотно, получается колючий забор", - рассказал Сергей Калюжный, куратор тропической коллекции.

Растения в оранжерее из самых разных уголков света. Некоторые виды удалось вырастить из семян. Кстати, кактусы могут до шести лет обходиться без воды, а корневая система у них порой больше самого растения в 500 раз. Другие удивительные факты можно узнать на выставке, экспозиция будет работать до конца апреля.

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