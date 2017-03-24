Современный медицинский вертолет пополнит парк санавиации Иркутской области

По данным ЦБР (2017.03.24)
Выпуск новостей за 24.03.2017 (45.59)
Из федерального бюджета региону выделят субсидию на закупку. Планируется, что уже летом на воздушном судне врачи смогут добираться до самых отдаленных территорий.
Пока на вооружении центра медицины катастроф четыре вертолета Ми-8. При необходимости используют самолеты Ан-24 и Ан-26. И ни один из них не оснащен специальным оборудованием для экстренной помощи. В новом же транспорте можно будет реанимировать пациента и проводить интенсивную терапию.