Автор: Альфия Еремеева

Современный медицинский вертолет пополнит парк санавиации Иркутской области

Опубликовано: 24.03.2017 17:51

Из федерального бюджета региону выделят субсидию на закупку. Планируется, что уже летом на воздушном судне врачи смогут добираться до самых отдаленных территорий.

Пока на вооружении центра медицины катастроф четыре вертолета Ми-8. При необходимости используют самолеты Ан-24 и Ан-26. И ни один из них не оснащен специальным оборудованием для экстренной помощи. В новом же транспорте можно будет реанимировать пациента и проводить интенсивную терапию.

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