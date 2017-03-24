Автор: Анастасия Байдракова

В микрорайоне Зеленый берег дорога на остановку стала опасным аттракционом

Опубликовано: 24.03.2017 17:49

Спорный вопрос привел на скользкую дорожку. Причем спорят власти, а скользить приходится людям. Жители микрорайона Зеленый берег в Иркутске ежедневно вынуждены проверять себя на устойчивость. Дорога от остановки идет в гору, но следить за снежным накатом оказалось некому.

Пешеходная дорога в микрорайон Зеленый берег поднимается от остановки "Гаражи" в Юбилейном. Это самый короткий путь для тех, у кого нет машины. Здесь ходят и в школу, и в банк, и на автобус. Правда, уклон делает дорогу идеальной горкой. А бездействие коммунальщиков окончательно превращает подъем в аттракцион. Для детей раздолье, а вот взрослым не очень весело.

- Там невозможно спуститься, вот для меня лично. На моих глазах много школьников падает, много женщин падает. Там у нас есть вторая дорога с лестницей. Там тоже такая же картина.

- Дети зимой катаются с горки, сейчас это просто ледяная поверхность, в осенних сапогах невозможно ходить, просто катишься вниз.

- Вроде бы горка тоже нужна детям, да. То есть мы за, что они здесь при нас гуляют. Но могли бы с краешку посыпать. Потому что ходят и дети, и пожилые, и мы сами.

Посыпают дорогу исправно. Но лишь в самом начале и в конце. Остальная территория - нейтральная полоса. За право не включать ее в свои границы уже не первый год борются Иркутск и Иркутский район. Пока обе стороны считают себя победителями. С точки зрения города граница проходит по объездной дороге в Юбилейном. У Марковского муниципального образования граница по застройке Зеленого берега. Правда, обязательства перед жителями администрация признает. "Да, в Зеленом береге живут наши люди - марковчане, не иркутяне. Но у нас извечная проблема, что это не наша территория. Но силами подрядчика, который обслуживает дороги Марковского муниципального образования, мы со вторника подсыплем песком, чтобы люди могли ходить спокойно на этой территории, не травмироваться, я это проверю самолично", - заверила Галина Шумихина, глава Марковского муниципального образования.

Однако такая мера, скорее, временное решение. Чтобы и обслуживать дорогу через рощу, и убирать мусор вокруг, у территории должен, наконец, появиться хозяин.