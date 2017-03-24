Автор: Альфия Еремеева

Квадроциклы теперь под запретом

Опубликовано: 24.03.2017 17:37

Новые правила с 1 апреля вводят в Прибайкальском национальном парке. Это необходимо для сохранения уникальной природы Прибайкалья.

Популярность такого транспорта среди отдыхающих губительна для растений. Из-за бесконтрольного использования внедорожников исчезают эндемики, под колесами гибнут змеи и суслики, постоянный шум распугивает птиц. В "Заповедном Прибайкалье" подсчитали: восстановление почвы займет десятки лет. Кроме квадроциклов, под запрет попадают кроссовые мотоциклы, питбайки, снегоболотоходы, трициклы и багги.

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