Квадроциклы теперь под запретом

По данным ЦБР (2017.03.24)
Выпуск новостей за 24.03.2017 (45.59)
Новые правила с 1 апреля вводят в Прибайкальском национальном парке. Это необходимо для сохранения уникальной природы Прибайкалья.
Популярность такого транспорта среди отдыхающих губительна для растений. Из-за бесконтрольного использования внедорожников исчезают эндемики, под колесами гибнут змеи и суслики, постоянный шум распугивает птиц. В "Заповедном Прибайкалье" подсчитали: восстановление почвы займет десятки лет. Кроме квадроциклов, под запрет попадают кроссовые мотоциклы, питбайки, снегоболотоходы, трициклы и багги.