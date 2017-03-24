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Автор:
Альфия Еремеева

Новый проект презентовали в думе Иркутска

Опубликовано: 24.03.2017 17:35

Изображение На память детям и воспитателям. Новый проект презентовали сегодня в думе города Иркутска. Для дошкольников подготовили фотоальбомы с коллективными снимками. Волонтеры потратили несколько месяцев, чтобы сделать удачные кадры.

Работа масштабная: нужно было сфотографировать больше шести тысяч детей. В итоге оригинальный подарок получат 32 детских сада в Свердловском и Ленинском округах. Альбомы сегодня получили заведующие дошкольных заведений. Идея принадлежит работникам детского сада. А вот помощь в реализации проекта оказали депутаты думы Иркутска - представители партии "Единая Россия". "Я думаю понятно, почему эта поддержка была единодушной. Потому что этот проект посвящен детям. Дети - это наше будущее, будущее нашей страны. В рамках реализации партийного проекта "Детские сады - детям" вот это предложение как раз хорошо соответствует", - сказал Александр Ханхалаев, заместитель председателя думы г.Иркутска.

Идея настолько понравилась взрослым и детям, что проект планируют реализовать на территории всего Иркутска. Это 131 детский сад.

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