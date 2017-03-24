Автор: Виктория Малая

Главврач Шелеховской больницы уволен

Опубликовано: 24.03.2017 17:33

Минздрав уволил главного врача Шелеховской больницы Тимура Турлакова. Причиной стали многочисленные нарушения, которые зафиксировали в 2016 году.

Не выполнены указы президента по зарплате врачей и среднего персонала, превышены сроки ожидания помощи от узких специалистов. Показатели смертности больше, чем средние по области. За год на больницу и врачей поступило более 60 жалоб, большую часть из них сразу направляли в министерство. Временно исполняющий обязанности главного врача уже назначен, им стал Александр Пономарев. Конкурс на руководящую должность минздрав проведет в установленном порядке в ближайшее время.