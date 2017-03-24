Автор: Виктория Малая

Пьяного водителя задержали после погони

Опубликовано: 24.03.2017 17:28

Инцидент произошел на улице Тимирязева в Иркутске. Сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль "Тойота Креста", водитель которого вел себя неадекватно.

На требования остановиться он не отреагировал. Увеличив скорость, водитель скрылся в направлении улицы Седова. Потом его заметили на пересечении улиц Байкальская и Трилиссера - там автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора. Информацию о нарушителе передали всем экипажам ДПС. Водителя задержали через 15 минут. Им оказался 28-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, без водительских прав. Правонарушитель привлечен к административной ответственности.

Изображения новости