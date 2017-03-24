Автор: Яна Романова

Выходить на лед опасно, предупреждают спасатели

Опубликовано: 24.03.2017 17:26

Рыбаки с риском для жизни ходят по льду. В Иркутске в излюбленных местах лова спасатели выставляют запрещающие таблички, раздают листовки любителям лова, но желание посидеть с удочкой часто сильнее. Под весенним солнцем вероятность уйти под лед максимальная. Покрытие в трещинах и промоинах. Опасность велика.

"Хочу вам историю рассказать одну. В марте мы одного пожилого человека здесь предупреждали об опасности, записали в журнал, а в апреле он на теплых озерах пошел рыбачить и утонул" - это не байка, а вполне реальная история с печальным концом. Только вот русского человека подобным не проймешь. Рыбаки бывалые уверяют: толщина льда еще позволяет не бояться за жизнь. Первое и самое опасное заблуждение, комментируют сотрудники МЧС. Теплые озера и квадраты - места, где даже в будний день многолюдно. Вдоль берега в городской черте вместе с весенним солнцем появились промоины и трещины. Ходить даже вблизи опасно. Как говорят спасатели, 90 прогулок из 100 закончатся плачевно. "Лед, может быть, и метровый, но сейчас в конце марта-начале апреля наступает самое опасное время, когда лед теряет свою структуру. Если зимой он метровый, достаточно прочный, то сейчас у него структура пористая, он полупустой. Провалы людей обеспечены. Очень опасно сейчас выходить на лед", - предупреждает Александр Яшенко, старший госинспектор Иркутской районной группы патрульной службы ГИМС МЧС РФ по Иркутской области.

С весенним таянием выход на лед опасен на водоемах и всей Иркутской области. Сейчас в районе пешего перехода Ангасолка-Слюдянка толщина льда примерно 50 см, на Малом море около 40 см. Лед подвижен, много трещин. Массовые переходы совершать не рекомендуют. У спасателей даже появилась присказка: самый безопасный лед тот, на котором никто не находится.