Автор: Клим Куликов

Спортобзор

Опубликовано: 24.03.2017 14:19

В Хабаровске стартовал "финал четырех" по хоккею с мячом, а баскетбольный "Иркут" играет в плей-офф. Подробности в спортобзоре.

"СКА-Нефтяник" стал первым финалистом розыгрыша суперлиги по хоккею с мячом. В полуфинале с красноярским "Енисеем" хозяева открыли счет уже на 6-й минуте, отличился Юрий Шардаков. На 27-й минуте вратарь сибиряков Роман Черных сделал пас рукой через все поле на Вячеслава Вдовенко. Он тоже проявил свое мастерство - 1:1. Под занавес первого тайма Юрий Шардаков сделал дубль. Весь второй отрезок обе команды держали болельщиков в напряжении. На последней добавленной минуте защитник хабаровчан Грановский сыграл головой в своей штрафной и должен был быть 12-метровый, но свисток Григория Минаева промолчал. "Ребята молодцы, я горжусь ими. В таких играх растут, закаляются и становятся классными хоккеистами", - сказал Иван Максимов, старший тренер ХК "Енисей".

Не обошлось без скандала. Старший тренер "Енисея" Иван Максимов показал на пресс-конференции план работы, предоставленный организаторами. В документе они заранее уже забронировали "Енисею" поездку в аэропорт, прямо во время проведения финального матча. Такой же план организаторы предоставили и архангельскому "Воднику". "Водник", кстати, проведет свой полуфинал сегодня с иркутской "Байкал-Энергией". Это будет в 17.00 по иркутскому времени.

Время пожинать плоды. Баскетболисты "Иркута" в эти выходные впервые в своей истории стартуют в плей-офф суперлиги-1. Соперником "оранжево-черных" будет "Сахалин". Серия будет проходить до трех побед, и начинается она в Иркутске. Соперник - соседи по турнирной таблице, дальневосточники, они четвертые, а сибиряки пятые. Первый матч начинается в 19.00 26 марта во дворце спорта "Труд".

Там же в эти выходные будет проходить первенство Сибирского федерального округа по кудо. В двух возрастных категориях 12-15 и 16-17 лет выступят более 130 спортсменов из Забайкальского, Красноярского краев, Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской областей и республики Бурятия. Сборная команда Приангарья будет представлена бойцами из Усть-Илимска, Ангарска и Иркутска. Начало поединков в 10 утра.