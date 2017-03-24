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Автор:
Лариса Марковская

"Тотальный диктант" на высоте 10 тысяч метров

Опубликовано: 24.03.2017 14:16

Изображение Уже традиционная проверка грамотности пройдет 8 апреля на борту самолета рейса "Иркутск-Москва" и еще десяти других направлений.

Занять себя в полете написанием диктанта смогут 30 человек на каждом рейсе. Бортпроводники раздадут специальные бланки, а также наушники, которые позволят слышать текст и не мешать другим пассажирам. Впервые "Тотальный диктант" прошел в воздухе в прошлом году на рейсе "Новосибирск-Москва". В этом году диктант напишут более 200 тысяч человек из 800 российских и зарубежных городов.

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