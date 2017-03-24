Автор: Лариса Марковская

"Час Земли" пройдет 25 марта в Приангарье

Опубликовано: 24.03.2017 14:14

Акция экологическая, мирового масштаба. Все, кто решит ее поддержать, должны в период с 20.30 до 21.30 выключить электричество в знак неравнодушия к будущему планеты.

Свое участие в акции уже подтвердили руководители 25 муниципалитетов, в том числе Иркутска, Иркутского района, Ангарска, Братска, Братского района. Несколько крупных экологических компаний. На здании правительства региона в обозначенный час отключат подсветку. Инициатор мероприятия - Всемирный фонд дикой природы. Ежегодно в акции участвуют более двух миллионов человек.

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