Автор: Ирина Белогривая

Иркутск готовится к пожароопасному периоду

Опубликовано: 24.03.2017 14:12

Сегодня на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям обсудили рабочие вопросы. Уже сейчас вся техника и спецсредства готовы к дежурствам. Планируется, что в этом году будут привлекать общественные организации для патрулирования лесных массивов.

Сегодня казаки уже ведут мониторинг. Наладят обмен информацией о состоянии лесов с соседними к Иркутску районами - Шелеховским и Иркутским. Будут вести мониторинг торфяников при помощи тепловизоров. Особенно остро вопрос стоит в районе Плишкино. Еще одна проблемная ситуация с пожарами на стихийных свалках. "Так, в Ленинском округе подразделения пожарной охраны привлекались 30 раз, в Свердловском - 17 раз, в Октябрьском - 15 и в Правобережном - 14. До сих пор проблемной остается ситуация несанкционированных свалок, особенно в неиспользуемых зданиях", - сообщила Наталья Кунцевич, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.Иркутска.

Всего на территории Иркутска 10 лесов. Их общая площадь более пяти тысяч гектаров. Перед началом пожароопасного периода в городских лесах проводят обязательную очистку. В прошлом году вывезли 600 кубометров мусора. По прогнозам метеорологов, окончательно снег сойдет к середине апреля. Второй весенний месяц будет теплым. Как и в 2016 году, ожидается, что 4-й класс пожарной опасности в городе начнет действовать уже с конца апреля.

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