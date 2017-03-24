Автор: Виктория Малая

Андрей Лабыгин встретился с представителями ТОСов Свердловского и Ленинского района

Опубликовано: 23.03.2017 18:19

Очереди в поликлиники, сложности с приемом узких специалистов. Медицинские вопросы обсудили сегодня представители ТОСов, руководители опорных пунктов по приему граждан Свердловского и Ленинского района и вице-спикер Законодательного собрания Иркутской области Андрей Лабыгин.

Сейчас три лечебных учреждения на территории Свердловского округа требуют срочной реконструкции. Это шестая, четвертая поликлиники и десятая детская. Привести в порядок их нужно в ближайшее время. Поэтому сферу здравоохранения из областного бюджета в этом году профинансировали дополнительно. "Вы знаете, что в этом году мы приступим к строительству еще одного объекта. Это девятая поликлиника детская в районе Марата. Я думаю, что по готовности документов мы будем ставить этот вопрос и перед правительством, и перед коллегами-депутатами. Потому что Иркутск - все-таки областной центр, он должен быть в авангарде оказания медицинской помощи", - подчеркнул Андрей Лабыгин, заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области.

На встрече обсудили и другие вопросы: предстоящий субботник в апреле, волонтерское движение по бесплатной юридической помощи. Встречи в формате разговора на равных сделают регулярными.

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