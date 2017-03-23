Автор: Татьяна Алексеева

Привет из космоса пролетел над Иркутском

Опубликовано: 23.03.2017 17:41

Астрономы Сергей Язев и Павел Никифоров совершенно случайно увидели сегодня в небе необычное явление. Они ехали в автомобиле по Иркутному мосту в сторону Ленинского района и заметили в небе светящуюся зеленую точку, очень похожую на болид. Это было в 14 часов 29 минут.

Небесное явление вскоре прекратило сиять зеленым светом и исчезло. Фотографий или видеоподтверждения очевидцы сделать не успели. "Думаю, что многие в это время ехали в автомобиле, у кого-то работал видеорегистратор, и мы, иркутский планетарий, ищем очевидцев этого явления", - сказал Павел Никифоров, исполнительный директор иркутского планетария.

Болид летел под углом приблизительно 35-45 градусов к поверхности Земли с юго-востока на северо-запад. Вероятнее всего, это был обломок астероида, который встретился с атмосферой земли и сгорел.

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