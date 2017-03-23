Автор: Анастасия Байдракова

Завершилось первенство России по универсальному бою

Опубликовано: 23.03.2017 17:36

17 призеров и первое общекомандное место. Сборная Иркутской области не оставила шансов противникам на первенстве России по универсальному бою. Соревновались в городе Медынь Калужской области юноши и девушки в возрасте 18-20 лет.

В зале сильнейшие бойцы России в своем возрасте и весе. Юноши и девушки всего несколько дней назад вернулись с первенства России. Выступали в двух категориях: лайт и классика. В обеих заняли первое общекомандное место. Всего у Иркутской области 11 победителей и еще пятеро в призерах. Хотя противники сильные. Особенно курсанты военного училища из Рязанской области. "Ребята очень подготовленные, с ними было тяжелее всего в ринге. Я думаю, на данный момент это самые сильные конкуренты для нас. У нас команда очень дружная была. Все друг за друга, кричали, поддерживали, это очень помогало. Давало силы, просто ниоткуда силы брались, когда поддержка вот эта была", - рассказал Семен Этингов, призер первенства России по универсальному бою.

По результатам турнира четверо спортсменов сборной региона выполнили норматив мастера спорта России. Победители отправятся на первенство мира, призеры на первенство Европы. Тренеры выступлением своих подопечных очень довольны. "Уже три возраста выехало на всероссийские соревнования. Среди детей мы были в командном зачете третьими, среди юношей мы стали первыми в двух разделах - лайт и классика, и среди юниоров мы тоже стали первыми в двух разделах - классика и лайт. Такого результата у нас никогда не было", - сказал Игорь Старухин, председатель федерации рукопашного боя г.Иркутска.

Теперь очередь за взрослой сборной. 10 апреля в Медыни стартует чемпионат России по универсальному бою среди мужчин и женщин.