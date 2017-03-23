Про ангарского маньяка Михаила Попкова снимут художественный сериал

По данным ЦБР (2017.03.23)
Выпуск новостей за 22.03.2017 (64.65)
Интерес к истории проявила одна из российских кинокомпаний. Она уже начала снимать картину о серийном убийце, а уже в процессе пришла мысль сделать ее на основе реальных событий.
В 2015 году суд признал Михаила Попкова виновным в 22 убийствах женщин и приговорил его к пожизненному заключению. Позже маньяк признался еще в 60 убийствах. По 47 эпизодам ему уже предъявили обвинение, по 12 оно готовится. Рабочее название сериала "Ангарск 81".