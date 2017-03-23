Автор: Лариса Марковская

Про ангарского маньяка Михаила Попкова снимут художественный сериал

Опубликовано: 23.03.2017 17:15

Интерес к истории проявила одна из российских кинокомпаний. Она уже начала снимать картину о серийном убийце, а уже в процессе пришла мысль сделать ее на основе реальных событий.

В 2015 году суд признал Михаила Попкова виновным в 22 убийствах женщин и приговорил его к пожизненному заключению. Позже маньяк признался еще в 60 убийствах. По 47 эпизодам ему уже предъявили обвинение, по 12 оно готовится. Рабочее название сериала "Ангарск 81".

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