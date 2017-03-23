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Автор:
Алексей Келэвро

Сотрудники вневедомственной охраны Иркутска пресекли попытку кражи

Опубликовано: 23.03.2017 17:10

Изображение Преступление, которого не было. Сотрудники вневедомственной охраны Россгвардии задержали ночных похитителей. Правда, сделали они это очень быстро. К тому моменту злоумышленники не успели совершить задуманное, хотя долго готовились. Чем завершилась история неудавшейся кражи, расскажем далее.

Чуть не обворовали, а хозяева магазина даже не в курсе. Планам злодеев помешали бдительные жильцы пятиэтажки. Именно они первыми увидели, как поздно ночью около служебного входа павильона сотовых телефонов появились люди в масках и с фомками в руках. Следы взлома видны и сейчас - отогнута дверь. Однако работники магазина рассказали, что у них даже не сработала сигнализация.

Даже к неудавшейся попытке кражи злоумышленники готовились основательно. Они заранее фомкой повредили камеры видеонаблюдения. Это видно на кадрах, на пленку попали и лица молодых людей. Оставалось лишь проникнуть внутрь помещения, но молодых людей ослепили фары патрульного автомобиля. "От павильона убегали люди в масках медицинских. Наши сотрудники приняли попытку их задержать. При задержании молодые люди стал оказывать сопротивление, в результате была применена физическая сила, приемы борьбы, которым обучены наши сотрудники. Они были задержаны и доставлены в полицию", - рассказал Валерий Пурас, начальник вневедомственной охраны управления Россгвардии по Иркутской области.

На месте задержали двух молодых людей 19 и 28 лет. Однако для возбуждения уголовного дела оснований оказалось недостаточно. Проникновения в павильон не зафиксировано. Получается, сотрудники охраны сработали слишком быстро и с правовой точки зрения преступления не было. Задержанные не смогли объяснить, что они делали ночью в масках с инструментами возле салона сотовой связи. Их спустя несколько часов отпустили домой. Хотя, возможно, привлекут за порчу чужого имущества.

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