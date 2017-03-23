Автор: Альфия Еремеева

Комбинат питания ежедневно обеспечивает едой 72 тысячи детей

Опубликовано: 23.03.2017 17:00

Новое школьное меню. Теперь оно зависит от сезона года. Так, весной в рационе появились новые салаты. А еще раньше обновили мясной рацион. Ежедневно на комбинате питания готовят еду для 72 тысяч детей. Как это происходит и что сейчас едят? Процесс от начала и до конца увидела съемочная группа программы "Новости".

Через эту линию ежедневно проходит 6,5 тонн картофеля. Это раньше овощи привозили в детские сады прямо в мешках. Сейчас клубни сначала промывают в специальной машине, затем техника очищает их от кожуры. И уже потом картофель обрабатывают вручную. В комбинате питания сегодня трудится 1600 человек. Работы достаточно, ведь каждый год в Иркутске открывают новые учебные заведения. А уже в этом сентябре заработает самая большая в области школа. И, кстати, ее планируют приспособить под производство. "Там очень большой пищеблок, мы хотим творожный цех отсюда перенести в "Эволюцию". То есть чтобы там это все производилось, а здесь за счет того, что площади высвобождаются, мы переведем для мясного цеха", - сказал Виктор Беляев, директор МУП "Комбинат питания" г.Иркутска.

А пока запеканки и сырники делают здесь, на комбинате. За одну смену успевают приготовить 6 тысяч штук. Вкус тот же уже много лет, ведь все сырье местное. А вот вид скоро может измениться. В цех собираются приобрести формовочную машину, которая позволит делать сырники в виде сказочных персонажей.

В мясной цех новое оборудование уже завезли. Через мясорубку проходит сырье для будущих школьных обедов. В смене работают 13 человек. Повара 4 и 5 разрядов как раз и готовят котлеты "Петушок", ленивые голубцы и биточки. Меню для школьного и детсадовского питания строго регламентировано, как и продукты, из которых готовят полуфабрикаты. "Работаем мы только на охлажденной грудке. Мясо алтайского производства специально по ГОСТу для детского раннего возраста. Используем молоко сухое, масло сливочное и панировочный сухарь. Все, что нам разрешено дать детям", - говорит Марина Голунова, начальник цеха по изготовлению полуфабрикатов из мяса.

Не разрешен детям жирный крем в выпечке. Так что сладости в буфете можно брать без опасений. Кстати, самое популярное лакомство у иркутских школьников - медовое пирожное. А уже летом сладкий ассортимент разбавят непривычные для столовых киви и бананы. Меню для летних площадок начали согласовывать.