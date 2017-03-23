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Автор:
Клим Куликов

"Финал четырех" стартует сегодня

Опубликовано: 23.03.2017 14:54

Изображение Последний бой, он трудный самый. Сегодня с матча "СКА-Нефтяник" - "Енисей" стартует финальный этап розыгрыша суперлиги по хоккею с мячом. Иркутская "Байкал-Энергия" свой полуфинал проведет завтра с "Водником". Этот сезон стал самым обсуждаемым за всю историю игр. И поэтому в Хабаровске будет на что посмотреть.

"Финал четырех" предстает в своем виде впервые. Так было только в кубковых играх. Конечно, никого не удивило, что решающие игры пройдут в Хабаровске на красавце-стадионе "Ерофей-Арена". Впрочем, как и не стали сюрпризом команды-финалисты. Архангельский "Водник" - единственный представитель "запада". Заняв второе место в своей зоне, архангелогородцы со скрипом залезли в "четверку". Северянам понадобилось четыре матча в серии с "Уральским трубником". "Вообще, то, что "Водник" уже попал в четверку сильнейших, - уже классика отечественного хоккея. Все помнят, как блистал в начале двухтысячных. Импонирует на самом деле игра "Водника". В команде неплохой склад именно опыта и молодости. В команду вернулись Дмитрий Савельев, Юрий Погребной, Александр Тюкавин", - говорит Андрей Синьков, спортивный журналист.

Красноярскому "Енисею" отдают бронзу, это вызвано тем, что в полуфинале он встретится с хозяевами. Но в стан после дисквалификации вернулся Сергей Ломанов-старший. И от действующих чемпионов можно ждать все, что угодно. Ведь Ломанов знает, как играть против армейцев. "Енисей" - очень скоростная команда. У них есть такие люди, как Алмаз Миргахов. Люди, когда добавляют ногами, их невозможно остановить. Плюс еще пополнили ряды два иркутских хоккеиста. То есть Саша Насонов когда с Мирагазовым играют, это хороший тандем", - сказал Игорь Родионов, игрок ХК "Соракер" (Швеция) и сборной Монголии по хоккею с мячом.

"СКА-Нефтяник", все эксперты склоняются, что это будущий чемпион страны. Хабаровчане никогда не брали золото. На Дальнем Востоке считают, что время пришло и собрали сборную мира. Если в прошлом году их откровенно не пустили в финал, то сейчас все работает на "СКА-Нефтяник". И по "регулярке" прошлись катком, плюс домашние стены. "Я думаю, что борьба будет упорная. "Енисей" наверняка не проиграет с двухзначным счетом. Но в финал выйдет "СКА-Нефтяник". Я надеюсь, что мы тоже выйдем в финал - "Байкал-Энергия", но я реалист. "СКА-Нефтяник" сейчас на голову сильнее всех команд суперлиги", - считает Артур Пьянов, спортивный журналист.

"Байкал-Энергия" за этот сезон стала самой известной командой страны. Столько новостей вокруг "бело-синих" не собиралось никогда. По ходу сезона в команду пришел Владимир Янко и при любом случае говорил журналистам: "Вы в интернет зайдите и посмотрите, кто я". Разбил Иркутск на два лагеря из-за перемен в клубе. Поучаствовал в ток-шоу про известный скандал. Но легендарный специалист привел в команду Евгения Иванушкина, и без него "Байкал-Энергия" могла и не пройти "Кузбасс". А в начале сезона предпосылки были. "Байкал-Энергия" может удивить, если чемпионом станет. Я думаю, что "Байкал" попал в четверку. Но тут грустная история. Тут уровень команд других. Если посмотреть по подбору игроков, то играют те, кто и должен был играть. Не в смысле закулисных интриг, а просто по игре, по подбору игроков", - сообщил Яков Воронов, хоккейный комментатор.

Дела в отечественном хоккее с мячом обстоят таким образом, что понятно, кто станет первым, вторым и третьим. Но так хочется, чтобы было место сенсации.

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