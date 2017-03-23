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Автор:
Татьяна Алексеева

Выставка венских стульев начала работу в краеведческом музее

Опубликовано: 23.03.2017 14:23

Изображение Их не 12, а гораздо больше. И бриллианты в эти стулья спрятать нельзя. Зато можно познакомиться с главой из всемирной истории мебели. В Иркутском областном краеведческом музее открылась выставка венских стульев.

Раньше такие стулья были почти в каждой семье и считались обязательной деталью обстановки. На выставке собрана полная коллекция, которая хранилась в фондах музея. Кроме рассказа о видах гнутой мебели, экспозиция познакомит посетителей с историей соперничества в ремесле. Всего два производителя таких стульев было в XIX-начале XX века . Это компании "Братья Тонет" и " Яков и Иосиф Кон". Работали они то совместно, то порознь, уводили друг у друга секреты ремесла, придумали так называемые номерные стулья. Например, стул Номер 14 получил распространение во всем мире. Он стал популярен потому, что был самый дешевый и удобный. "Этот стул очень легкий и в тоже время очень прочный. И в начале ХХ века был даже такой рекламный трюк. Стул Номер14 сбрасывали с Эйфелевой башни, ее высота 300 метров. И стулу ничего не делалось", - рассказала Лейла Фидаева, научный сотрудник Иркутского областного краеведческого музея.

Венской гнутой мебелью называют мебель, которая изготовлена из букового дерева, обработанного под паром. Благодаря этому процессу венская мебель выглядела округлой и уютной. Она была самой популярной на протяжении более полувека. При этом, как и все хорошее, ее часто пытались подделать. Экспозиция в областном краеведческом музее представляет только подлинные образцы мебельного фирменного искусства.

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