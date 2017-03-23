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Автор:
Екатерина Лыкова

Бродячие собаки нападают на жителей поселка Чистые Ключи

Опубликовано: 23.03.2017 14:17

Изображение Стаи бродячих собак запугали жителей поселка Чистые Ключи Шелеховского района. Животные кусают за ноги, отбирают пакеты с продуктами и не дают прохода. Взрослые и дети напуганы.

Лают и даже кусают. Бродячие собаки в Чистых Ключах стали активны к весне. Животные облюбовали место между детской площадкой и мусорными баками. Это основной путь жителей к магазинам и остановке транспорта.

Семья Валентины Шулеевой от бродячих собак пострадала несколько раз. Осенью женщина выносила мусор, и на нее напали две взрослых особи. После такой встречи остался шрам на ноге. А недавно досталось и сыну.

Валентина Шулеева, житель поселка Чистые Ключи: В приемный покой меня муж отвез, там обработали, также уколы ставила. Очень страшно было, и сейчас, отпуская своих детей, я тоже очень боюсь

Григорий Шулеев, сын Валентины: Возле мусорки на меня накинулись две собаки, маленькие, одна бело-коричневая, другая черная. Они мне кусали ноги, я выкинул мусор, они кинулись на мусор, и я ушел.

Жители говорят: уже специально перед каждым входом из дома берут с собой еду, чтобы отвлекать ею бродячих животных.

Светлана Крамчанинова - продавец в местном магазине, истории о нападении собак слышит регулярно от покупателей. "В городок не могут детей выпустить погулять, собаки кидаются, мусор идут выносить - вырывают пакеты, бабушки заходят покусанные. Есть люди, которые подкармливают, понятно, не против, животные брошенные. Но дело в том, что у собак же весной-осенью агрессия начинается, поэтому это все понятно", - говорит женщина.

Отловом собак сейчас в Чистых Ключах никто не занимается. Жители обратились в администрацию Шелеховского района. "Как только у нас будет определена организация, которая будет осуществлять отлов на нашей территории, сейчас осуществляется конкурсная процедура по определению организации поставщика, отлов будет проведен в поселке Чистые Ключи", - сказала Елена Кудренко, начальник отдела мобилизационной подготовки, ГО и ЧС администрации Шелеховского муниципального района.

В администрации уверены, что уже в апреле бродячих собак в Чистых Ключах отловят. И неприятное соседство больше жителям терпеть не придется.

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