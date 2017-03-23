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Автор:
Анастасия Байдракова

Рыбачить еще можно, но не массово

Опубликовано: 23.03.2017 14:12

Изображение Выход на лед становится опасен на водоемах Иркутской области. Об этом предупреждают сотрудники МЧС.

Сейчас в районе пешего перехода Ангасолка – Слюдянка толщина льда примерно 50 см, на Малом море около 40 см. Лед подвижен, много трещин. Массовые переходы совершать не рекомендуют. Кроме того, изменилась структура льда, образовались трещины и промоины возле мысов на Малом море, а также на Ангаре, в излюбленных рыбаками местах - на квадратах и теплых озерах.

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