Рыбачить еще можно, но не массово

По данным ЦБР (2017.03.23)
Выпуск новостей за 22.03.2017 (64.65)
Выход на лед становится опасен на водоемах Иркутской области. Об этом предупреждают сотрудники МЧС.
Сейчас в районе пешего перехода Ангасолка – Слюдянка толщина льда примерно 50 см, на Малом море около 40 см. Лед подвижен, много трещин. Массовые переходы совершать не рекомендуют. Кроме того, изменилась структура льда, образовались трещины и промоины возле мысов на Малом море, а также на Ангаре, в излюбленных рыбаками местах - на квадратах и теплых озерах.