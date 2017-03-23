В мае в Иркутске начнут ремонт дорог

По данным ЦБР (2017.03.23)
Выпуск новостей за 22.03.2017 (64.65)
Подрядчиков определят в конце апреля, им предстоит привести в порядок около 800 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия.
Отремонтируют улицы Сурнова, Карла Маркса, Ленина, Тимирязева, Сухэ-Батора, Баррикад, Советскую, объездную Ново-Ленино. На масштабные работы в областном центре выделили один миллиард рублей. Кроме того, мэрия обязала 15 подрядчиков устранить дефекты на дорогах, отремонтированных в прошлом году. Компании должны провести все работы за свой счет за две недели до начала лета.