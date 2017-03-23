Автор: Лариса Марковская

В дорожной аварии один человек погиб, 4 пострадали

Опубликовано: 23.03.2017 14:09

Четыре машины столкнулись сегодня утром на Качугском тракте в районе поселка Хомутово. По предварительной информации, водитель маршрутного такси проигнорировал запрещающий красный сигнал светофора, выехал на перекресток, где столкнулся с автомашинами "Тойота" и "Фольцваген". После этого микроавтобус выбросило на полосу встречного движения, и он врезался уже в четвертую машину - микрогрузовик, который в тот момент стоял на светофоре.

Одна из пассажирок маршрутки скончалась, четверо получили травмы различной степени тяжести. Двое из них находятся в реанимации. Сотрудники полиции выясняют детали произошедшего. Полицейские подчеркивают, что сигналы светофора многие водители просто предпочитают не замечать. "За два месяца этого года зарегистрировано 11 ДТП, где водители не выполнили требований сигнала светофора. Выявлено 548 фактов нарушений. Все водители привлечены к административной ответственности", - сообщил Иван Добровольский, старший инспектор отделения пропаганды ОГИБДД МУ МВД "Иркутское".

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