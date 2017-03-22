Автор: Альфия Еремеева

Массовые увольнения начались в Усольском кадетском корпусе

Опубликовано: 22.03.2017 18:22

Рабочего места лишились 8 сотрудников: воспитатели, психолог, социальный работник. В региональном министерстве образования считают, что эти люди не соответствуют занимаемым должностям. Поводом для кадровых изменений стало постоянное нарушение дисциплины и неуставное поведение кадетов.

Руководитель ведомства Валентина Перегудова считает, что с подростками не должны работать педагоги, у которых нет квалификации и должного отношения к ученикам. А вот сами работники Усольского корпуса заявляют, что их увольняют незаконно. Мы поговорили по телефону с одним из воспитателей. "На меня сейчас оказывали давление, приказы подсовывали, я отказался увольняться по собственному желанию и подписывать какие-либо приказы вообще. То есть они мне говорят, что якобы был нарушен закон, когда меня брали на работу, что у меня нет педагогического образования. Есть какие-то жалобы, я говорю: поясните, какие жалобы, где расследование. По фактам ничего пояснить не могут. У меня есть аудиозапись разговора. Я сейчас еду в следственный комитет, буду писать заявление", - сообщила воспитатель Усольского кадетского корпуса.

23 марта в кадетском корпусе пройдет заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Уже не первый месяц в заведении происходят потасовки между учащимися. Ситуация не изменилась даже после того, как сменилось руководство.

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