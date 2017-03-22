Автор: Екатерина Лыкова

Выставка к юбилею Ивана Айвазовского открылась в художественном музее

Опубликовано: 22.03.2017 18:08

Путешествие по волнам XIX века. Выставка к юбилею Ивана Айвазовского открылась в Иркутском художественном музее. В фондах есть 10 картин легендарного мариниста. К 200-летию со дня рождения художника многие работы представят впервые.

Волнующие воды у острова Капри, безмятежное море у берегов Крыма, сонная и тягучая в утреннем свете в Венеции Адриатика. Сам Айвазовский говорил: "Проживи я еще 300 лет, всегда бы нашел в море нечто новое". Картина "Утро в Венеции" ждала выхода в свет почти полвека. Ей требовалась серьезная реставрация. Оживить пейзаж пытались трижды, но окончательно возродить картину смогла лишь иркутский реставратор Галина Муравьева. Несколько лет она сначала укрепляла полотно, а затем будто следовала за кистью Ивана Айвазовского. "Приятно именно с этим автором работать, у него очень тонкие сложные тонировки, он буквально пишет дымкой, и потом я должна вот эти тонировки, как воздух, тонировать для того, чтобы получить то впечатление, которое создал автор", - рассказывает Галина Муравьева, художник-реставратор Иркутского областного художественного музея.

Море волновало и других художников XIX века. Работы современников Айвазовского также представлены на выставке. Кстати, картины Айвазовского в основном были куплены еще при жизни художника иркутянами. "Мы можем гордиться, что наши иркутяне действительно подарили нам совершенно уникальные произведения, может быть, даже они с Айвазовским встречались на этих выставках. Некоторые произведения, во-первых, Айвазовского представлены вообще впервые, графические его произведения, живописные работы тоже вообще впервые", - сказала Людмила Снытко, куратор выставки Иркутского областного художественного музея.

Морские пейзажи Иван Айвазовский восстанавливал иногда по памяти. Из легких набросков рождались шедевры. Посмотреть на водную стихию XIX века можно до середины лета.