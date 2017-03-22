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Автор:
Алексей Келэвро

Победителями вернулись с соревнований по карате спортсмены из Приангарья

Опубликовано: 22.03.2017 17:32

Изображение Седьмые открытые всероссийские игры проходили в городе Астрахань с 17 по 19 марта. Более 500 участников со всей страны и ближнего зарубежья приехали побороться за главную награду.

Соревнования проходили в два этапа: классический и новый, облегченный. К слову, именно этот подвид единоборства в 2020 году войдет в один из этапов Олимпийских игр в Японии. В результате копилка Приангарья пополнилась сразу 15 медалями в личном зачете и одной в командном. Обладателями золотых наград стали иркутяне в разных возрастных группах. Самому младшему - 9, старшему больше 50 лет. "4 золотых медали, 9 серебряных и 2 бронзовых. Соревнования проходили в 3 видах: като – формальный поединок, кумитэ - свободный бой и тамешивари – оценивается сила удара", - рассказал Игорь Наумкин, председатель Иркутского регионального отделения каратэномичи России.

В силе удара в своей возрастной категории не было равных девятилетнему иркутянину Александру Архипову. В этой дисциплине ему пришлось одолеть почти 40 человек. Сейчас сборная Приангарья готовится к отборочному этапу, чтобы войти в состав сборной страны и представлять Россию на мировом чемпионате, который пройдет на Мальте.

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