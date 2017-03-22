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Автор:
Татьяна Алексеева

"Требуется помощь!"

Опубликовано: 22.03.2017 17:26

Изображение Обычно в этой рубрике мы обращаемся за поддержкой для маленьких больных детей. На этот раз помощь нужна целой семье и, прежде всего, матери шестерых детей. В их дом неожиданно пришла беда.

Обычную жизнь этой семьи прошлым летом нарушила болезнь мамы Ольги Мордовской. Сегодня она обращается к людям с просьбой помочь ей выжить и выздороветь. "У меня рак 4 стадии. Рак яичников. И нужна операция. То есть здесь у нас, в Иркутске, мне отказались операцию делать, послали запрос в Южную Корею, там согласились сделать операцию. Но нужно собрать денег, полтора миллиона. Вот 500 тысяч собрали, и еще миллион остался", - говорит Ольга Мордовская.

Ольга со слезами на глазах благодарит иркутян, которые помогли собрать часть необходимой суммы, но нужно больше. История Ольги взбудоражила социальные сети. В семье шестеро замечательных, открытых, дружелюбных детей. Четверо из них приемные, но все, что называется, родные. Двое - Таня и Андрей - племянники мужа, попали к Мордовским, когда с их родителями случилась беда. А в июне 2015-го снова трагедия: погибла младшая сестра Ольги, и ее малыши Аня и Руслан остались без мамы. Мордовские забрали и этих детей себе. Казалось бы, дальше все будет очень хорошо. Но жизнь повернулась иначе. Сегодня Ольга очень нужна своим детям. "У меня мама очень хорошая. Мама нас всех любит, мы тоже любим маму", - признается Валера Мордовской.

Через месяц Ольге необходимо будет вылететь в Южную Корею. Там, в клинике города Гунпо, сделают обследование, проведут операцию и дальнейшее лечение. Счет идет на дни. Помочь Ольге может каждый.

Карта 4276 1800 1355 2988 «Visa Classic» (Visa Classic), в ПАО

Карта привязана к телефону 8(964)8018496

Получатель: ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА М.

Номер счета:

40817810718351541526

Банк получателя:

Иркутское отделение N8586 ПАО СБЕРБАНК Г.ИРКУТСК

БИК:

042520607

Корреспондентский счет:

30101810900000000607

КПП:

380843001

ИНН:

7707083893

https://ok.ru/mordovskayolga

контактный телефон сестры: 89027659253 - Светлана

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