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Автор:
Яна Романова

Полпред президента в СФО прибыл в Иркутск

Опубликовано: 22.03.2017 17:20

Изображение Соболя - на поток. Иркутская область может занять большую долю пушного рынка. Сегодня в столице Восточной Сибири открыли первый международный меховой аукцион. Все лоты - это только высококачественная пушнина. Стоимость - сотни миллионов рублей. С этого в Иркутске началась рабочая поездка полномочного представителя президента в Сибирском округе Сергея Меняйло.

Меховое достояние Сибири. На первом пушном аукционе в основном представлен соболь. Общая стоимость шкурок почти 300 млн рублей. На выставке тысяча лотов, каждый подобран по схожести меха и его цвету: от темного к более светлым оттенкам. А вот соболь с природной сединой, как ни странно, самый дорогой. 50 тысяч шкурок соболя высокого качества из Иркутской области, Якутии, Камчатского и Красноярского краев, Амурской области. Участие в торгах примут покупатели пушнины из Америки, Греции, Италии, Китая. В Сибири, отмечает губернатор Сергей Левченко, количество пушного зверя растет. В природных ресурсах заложен большой потенциал, который необходимо правильно использовать. Это даст хороший экономический эффект. А стратегическая идея создания аукциона в Иркутске – сделать удобную и близкую по расположению к производителям площадку. "Объективно аукцион должен прийти к местам, где эти шкуры добываются. Общий объем рынка - 5-6 млрд рублей в стране. Учитывая, что соболь добывается в первую очередь у нас, мы рассчитываем, что займем большую долю рынка", - заявил Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Выход на рынок открыт и нашим самолетам. На Иркутском авиазаводе Сергей Меняйло впервые. Интересует все в подробностях. Линия сборки двухместного истребителя Су-30СМ, учебно-боевого Як-130, тренировочного Як-152 и пристальное внимание, конечно, к пассажирскому современному лайнеру МС-21. "Обороты, если сравнить с 2005-м, выросли в 5 раз, технологии наши востребованы. Сегодня идет сборка МС-21. 6 опытных, 5 серийных - это нормально", - сказал Сергей Меняйло, полномочный представитель президента РФ в СФО.

Вслед за развитием промышленного производства на авиазаводе особое внимание необходимой социальной инфраструктуре. В первую очередь, жилье для сотрудников. В прошлом году здесь создали почти две тысячи новых рабочих мест и сдали сто квартир для специалистов.

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