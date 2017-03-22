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Автор:
Яна Романова

Сергею Меняйло представили школу в жилом комплексе "Эволюция"

Опубликовано: 22.03.2017 17:16

Изображение Важный объект в программе посещения полпредом Иркутска - новая школа в жилом комплексе "Эволюция" в Ленинском районе. Строительство объекта завершили в конце прошлого года. Рассчитан он почти на 1300 учеников.

Сергею Меняйло показали кабинеты, актовый зал, бассейн, презентовали систему контроля вентиляции, она нужна для экономии электроэнергии и даже позволит снизить коммунальные расходы. В скором времени на входе в здание установят турникеты. Особый подход у администрации школы к вопросу безопасности: в коридорах на трех этажах есть телефоны, связь напрямую со службой безопасности.

Обучать в школе будут в одну смену, построили объект по федеральному проекту "Большая перемена". Сергей Меняйло отметил, что учреждение необходимо открыть к 1 сентября. Это позволит поднять систему образования на новый уровень. Возможно, даже распространить типовой проект школы в Сибири, но, как отметил полпред, это только в случае необходимости, как в Ленинском районе Иркутска, когда микрорайон активно застраивается и нужны новые школьные места. "Мы впервые в очень сжатые сроки построили ее. Это школа будущего, мы сейчас должны ориентироваться на строительство именно такого рода школ, которые отвечают всем современным требованиям", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

В 2017 году в Иркутской области построят 15 школ с привлечением федеральных средств. В том числе, завершат долгострои.

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