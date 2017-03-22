Подтопление может угрожать шести муниципальным образованиям Иркутского района

По данным ЦБР (2017.03.22)
Выпуск новостей за 22.03.2017 (64.65)
Большереченскому, Голоустненскому, Хомутовскому, Максимовскому, Смоленскому и поселку Листвянка. Об этом на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщил директор службы ГО и ЧС Иркутского района Олег Федотов.
В опасной зоне проживают более полутора тысяч человек. В каждом муниципалитете есть пункты временного размещения людей, два подвижных пункта питания. Для возможной эвакуации пострадавшего населения администрации заключили договоры с предприятиями. Также формируют резерв продовольственных товаров. Решение по берегоукреплению Иркута будут принимать на заседании областной КЧС. Сообщают "Сибирские новости".