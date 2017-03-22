Автор: Лариса Марковская

Требуются фотографы для съемок диких животных

Опубликовано: 22.03.2017 14:23

"Заповедное Прибайкалье" приглашает натуралистов принять участие в конкурсе, победитель которого поедет в природный заказник Красный Яр. Экспедиция пройдет с 26 по 30 апреля. К фотоохоте допустят только 4 профессионалов, у которых уже есть опыт съемки животных в условиях дикой природы.

В заказнике можно встретить косулей, изюбров, лосей, диких птиц. Заявки на участие принимают до 7 апреля. Поездка в Красный Яр - уже второй этап проекта в честь 100-летия заповедной системы России. До этого фотографы ездили в Байкало-Ленский заповедник. А в июне запланирован Прибайкальский нацпарк. По итогам экспедиций издадут фотоальбом, посвященный особо охраняемым природным территориям "Заповедного Прибайкалья".

Изображения новости