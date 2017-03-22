Автор: Альфия Еремеева

В Усольском районе возрождают производство фарфора

Опубликовано: 22.03.2017 14:21

Возрождение сибирского фарфора. В Усольском районе вновь заработало забытое производство. Но это уже не тот знаменитый Хайтинский завод, а совершенно новое предприятие, где вместо посуды собираются выпускать изразцовую плитку и сувениры.

Опытный цех - основа всего предприятия. Здесь и начинается новая жизнь хайтинского фарфора. С прежних времен остались запасы материала и ценные сотрудники. Оксана Егорова начинала как живописец на знаменитом заводе. После того как он закрылся, работала в доме ремесел. Там и изучила весь процесс досконально. Теперь Оксана - начальник производства. Вот только в ее подчинении не сотни работников, а всего несколько человек. "У нас не хватает ни живописцев, ни литейщиков, ни каповщиков не было. Мы будем обучать новых. Мы набрали людей, с сегодняшнего дня начнется обучение. Проводить его буду я, потому что у нас специалисты такого плана заняты своим делом", - говорит Оксана Егорова, начальник производства.

Один из тех, кто решил возродить Хайтинский завод, - предприниматель из Братска Валерий Нестер. Оттуда в Мишелёвку переехало оборудование и направление работы - изразцовые плитки для печей и каминов. Выпускают сейчас то, что наиболее востребовано на рынке. К таким товарам относятся и сувениры с сибирской тематикой. Туристам изделия местных мастеров наверняка понравятся, уверены в Мишелёвке. А вообще здесь готовы выполнять любые заказы. "Мы понимаем: для того чтобы подняться, для того чтобы развить это производство, необходимо еще иметь 1-2 направления. Так делается всегда в бизнесе. По крайней мере, так оно происходит. Вот мы колокольчики начали выпускать. Это для выпускников школ. Поэтому если для кого будет интерес, пускай звонят нам. Мы всегда рады рассмотреть возможности, которые нам предоставят", - сказал Валерий Нестер, генеральный директор.

Уже подсчитали :новому производству для развития необходимо 54 миллиона рублей инвестиций. Бизнес-проект направили в областное правительство, там сейчас ищут возможности финансирования. Деньги нужны на закупку оборудования: работают только две печи для обжига. А все производство занимает лишь три помещения в бывшем управлении завода. Если хайтинская продукция будет востребована, понадобятся дополнительные площади. "Возобновиться завод как большой завод Хайтинский уже не сможет, вероятнее всего. А вот небольшое производство, которое бы производило продукцию, наверное, это было бы возможно. Мы, конечно, будем этому содействовать с учетом того, что в Мишелёвке по большому счету нет таких серьезных производств, которые бы создавали дополнительные рабочие места", - считает Марина Петрова, заместитель министра экономического развития Иркутской области.

Новое предприятие обеспечит работой как минимум полсотни человек. Из других городов области уже интересуются свободными вакансиями. Возможно, даже придется задействовать пару помещений бывшего завода. Но не более. В прежнем масштабе "Сибирский фарфор" больше не заработает.