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Автор:
Внеш. корр.

Праздник "Белого цветка" стартует в областном центре

Опубликовано: 22.03.2017 14:16

Изображение Это благотворительный проект, который помогает особым семьям. В нем участвуют цветочные магазины нашего города, и, покупая в них белые цветы, вы жертвуете часть средств от покупки на строительство специального центра.

Он строится в Иркутске-II. Помещение уже есть. Сейчас там необходимо сделать ремонт. После чего в нем отпразднуют новоселье дети с особенностями развития. Это синдром Дауна, аутизм, ДЦП. Сейчас дети ютятся в небольшой трехкомнатной квартире. Детей-инвалидов в Иркутской области 13 тысяч, и большинство из них вынуждены находиться дома, потому что нет специальных центров, где дети могли бы развиваться и общаться. А в строящемся центре специалисты как раз будут работать по методикам социализации и абилитации таких детей. И будут сопровождать их в течение всей жизни.

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