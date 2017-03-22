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Автор:
Виктория Малая

Иркутские врачи спасли мужчине раздробленную стопу

Опубликовано: 22.03.2017 14:14

Изображение Рисковал остаться инвалидом на всю жизнь, но в итоге скоро вернется к работе. Иркутские врачи буквально поставили пациента на ноги: спасли мужчине раздробленную стопу. Чтобы добиться такого эффекта, специалисты провели целый ряд операций и использовали уникальный российский имплант. Как скоро мужчина сможет полноценно ходить, узнавала съемочная группа программы "Новости".

С момента последней операции прошел месяц, и сегодня Артем Кушнарев понемногу начинает ходить. Отек с ноги еще не спал, пациент проходит реабилитацию и пока передвигается на костылях, но это уже большая удача. Огнестрельное ранение задело мягкие ткани и кости стопы - практически раздробило мужчине ногу. Все произошло еще осенью, тогда в Иркутскую областную больницу Артема Кушнарева доставили на вертолете. Чтобы понять, как лечить мужчину, собирали целый консилиум врачей. "Этапы я уже не помню, сколько операций. Но операций было много. Отпускали домой на небольшой период, на новогодние праздники. Сейчас уже намного лучше. Аппарат убрали. Свободно передвигаюсь, нога особо не беспокоит", - говорит Артем Кушнарев, пациент Иркутской областной клинической больницы.

Случай тяжелый, отмечают врачи. После такого ранения велик риск остаться инвалидом. Пациенту провели сразу несколько операций. Были задействованы травматологи, пластические и микрохирурги. Вместо раздробленных костей в стопу вмонтировали уникальный наноимплант отечественного производства. Аналогов ему в мире нет. "Его особенность в том, что этим имплантом можно замещать большие костные дефекты. Абсолютно инертный материал, его можно использовать при инфицированной ране. В тех случаях, когда мы не можем пользоваться костным пластиком и иными материалами, поскольку высок риск повторного инфицирования, они приживаться не будут", - рассказал Денис Корнилов, врач-микрохирург Иркутской областной клинической больницы.

После того как имплант установили, к работе приступили пластические хирурги. Теперь закрыть дефект нужно было внешне. "После установки импланта был перемещен многосоставной сложный лоскут, в состав которого входила кожа, подкожная клетчатка, фасция. Кровоснабжалось все при помощи централизованного сосуда", - сообщил Павел Кошиков, пластический хирург микрохирургического отделения ИОКБ.

У пациента было так много операций, что даже над обезболиваем пришлось думать больше обычного. В итоге выбрали эпидуральную анестезию - риск минимальный, пациент все время был в сознании. Сейчас Артем Кушнарев на костылях уже выходит на прогулки на улицу. Можно сказать, что мужчина родился в рубашке. После того как он выйдет из больницы, нога будет работать как раньше.

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