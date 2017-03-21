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Автор:
Лариса Марковская

Дополнительную технику для тушения лесных пожаров закупили в Иркутской области

Опубликовано: 21.03.2017 18:57

Изображение Об этом говорили сегодня на совещании с министром природных ресурсов и экологии России Сергеем Донским. Губернатор Сергей Левченко отметил, что Иркутская область входит в число самых богатых лесом регионов страны. И проблемы рационального использования ресурсов находятся на личном контроле в региональном правительстве.

С начала этой недели дали старт третьей полномасштабной проверке готовности сил и средств тушения к предстоящему лесопожарному периоду. "По результатам предыдущей проверки, она проводилась до 10 марта, готовность техники составила 90,7%. У нас разработана программа учета всей привлекаемой техники. 7 марта провели командно-штабные учения с привлечением всех структур, участвующих в тушении лесных пожаров и ликвидации последствий ЧС", - сообщил Виктор Кондрашов, заместитель председателя правительства Иркутской области.

Еще один проблемный вопрос - борьба с сибирским коконопрядом. Министр лесного комплекса области рассказал, что очаги поражения в Качугском, Черемховском и Заларинском районах обработают био- и химическими препаратами. Сергей Донской отметил, что знает о нехватке финансирования в этой сфере. Дефицит больше двух миллионов рублей. По словам федерального министра, сейчас вопрос о выделении региону дополнительных средств рассматривают в Рослесхозе.

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