Автор: Екатерина Лыкова

В Усольском кадетском корпусе вновь произошла потасовка

Опубликовано: 21.03.2017 17:59

Выпускник избил восьмиклассника. Драка произошла сегодня утром в раздевалке. Подростка в основном били в лицо, его отвезли в больницу и наложили швы на губу. Сейчас ученик уже находится в кадетском корпусе.

Сотрудники образовательного учреждения обратились в полицию, инспекцию по делам несовершеннолетних и региональное следственное управление. На прошлой неделе в Усольском кадетском корпусе уже была драка. Группа 11-классников буквально пробежала по 14-летнему подростку. Ученик до сих пор в больнице с сотрясением мозга.

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