Автор: Виктория Малая

Затянувшееся строительство не дает покоя иркутянам

Опубликовано: 21.03.2017 17:58

Жильцы дома на улице Омулевского в Иркутске уже несколько лет из окон своих домов наблюдают стройку. В последнее время ситуация обострилась: техника, а это огромные машины и краны, перекрыла доступ к подъездам.

Раньше в этом дворе был небольшой сквер и детская площадка. Сегодня буквально в окна людям заглядывает строительная техника. По словам жителей, иногда кажется, что молотками уже стучат в их квартирах. Строительная площадка и техника расположены так близко, что даже к подъездам сложно пройти. Это соседний дом на Красных Мадьяр. До стройки рукой подать, около полутора метров. В прошлом году случилось возгорание, тушить пришлось своими силами. Вызывать пожарные машины нет смысла - не проедут. "Контрольные органы говорят, что бессильны. Похоже, в нашей стране правду может найти только президент. Буквально вчера данный кран перегородил подъезд, и мы просто боялись выйти, потому что регулярно перевозятся большие строительные грузы и, естественно, мы боимся, что в один прекрасный момент эти грузы окажутся у нас", - говорит Анна Стручкова, председатель совета дома.

По проекту здесь должен появиться спортивный оздоровительный комплекс. Возвести его пытаются уже почти 7 лет. Стройку то замораживают, то начинают снова. Здание уже давно вышло за изначально установленные рамки - территория под объект растет. Ранее областная служба госжилнадзора зафиксировала целый ряд замечаний. Но сейчас организация утверждает: эта стройка вне их компетенции. "В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации объекты, не предназначенные для проживания с количеством этажей два и менее, площадью менее полутора тысяч квадратных метров, не подлежат государственному строительному надзору. Застройщик не извещал службу о начале строительства, соответственно, строительный надзор за объектом не осуществлялся", - сказала Евгения Лапшина, советник центрального отдела государственного строительного надзора Иркутской области.

Комментарии по этому вопросу мы пытались получить во всех компетентных организациях. И никто не ответил, как и кто может повлиять на застройщика. Мы будем следить за этой ситуацией. И вернемся к проблемному вопросу в следующих выпусках.