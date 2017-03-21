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Автор:
Внеш. корр.

"Наследники Победы": Иван Колокольников о подвигах деда

Опубликовано: 21.03.2017 17:21

Изображение Военная история длиною в 5 лет. Даже после победы в 45-м командир саперного взвода Арсений Колокольников продолжал служить Родине. В родной Иркутск он вернулся с наградами "За оборону Москвы", "За взятие Кенингсберга", "За Победу над Берлином". Сегодня о военном пути в рубрике "Наследники Победы" о своем деде-герое рассказывает внук Иван Колокольников.

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"Наследники Победы": Иван Колокольников о подвигах деда
Анонимный посетитель 21 марта 2017 г., 20:44
 
Сообщений: 52106
Регистрация: 01.01.2010

Адрес новости:
http://as.baikal.tv/news/one.php?id=66164
 
Анонимный посетитель 21 марта 2017 г., 20:44
 
Сообщений: 52106
Регистрация: 01.01.2010

злой писал(а):
И где такой город КениНгсберг, знает ли корреспондент, интересно? Медаль "За победу над Берлином" - это гениально! Хорошо хоть не "За победу над Московй"!
 
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