По данным ЦБР (2017.03.21)
Выпуск новостей за 21.03.2017 (58.72)
Военная история длиною в 5 лет. Даже после победы в 45-м командир саперного взвода Арсений Колокольников продолжал служить Родине. В родной Иркутск он вернулся с наградами "За оборону Москвы", "За взятие Кенингсберга", "За Победу над Берлином". Сегодня о военном пути в рубрике "Наследники Победы" о своем деде-герое рассказывает внук Иван Колокольников.
|"Наследники Победы": Иван Колокольников о подвигах деда
|Анонимный посетитель
|21 марта 2017 г., 20:44
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Сообщений: 52106
Регистрация: 01.01.2010
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|Анонимный посетитель
|21 марта 2017 г., 20:44
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Сообщений: 52106
Регистрация: 01.01.2010
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злой писал(а):